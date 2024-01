I 2023 var det litt flere sauer som ble erstattet som tapt til rovvilt enn i 2024. For tamrein har tallene på erstattede dyr sunket.

Statsforvalteren har ferdigbehandlet erstatningssøknadene for tap til rovvilt for sau for 2023 og tamrein for 2022/2023.

Tallene viser at antall erstattede sauer har økt fra 16.106 til 17.273 fra året før. For tamrein har tallet sunket fra 22.801 til 20.329, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Hovedårsaken til endringene henger sammen med rovviltforekomst og antall påviste rovviltskader, det vil si antall skader som er obdusert og undersøkt av Statens naturoppsyn og har gitt grunnlag for å fastslå at dødsårsaken er rovvilt, skriver Miljødirektoratet.