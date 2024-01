Styret i Veøy Møre AS har beslutta å tilsette Lars Christian Skage som ny dagleg leiar i selskapet. Han vil starte etter nærare avtale på vårparten 2024, skriv Veøy i ei pressemelding onsdag.

Skage var yrkessjåfør i Veøy og SRB fram til 2007, men har dei siste 17 åra jobba i Schenker AS.

– Lars kjenner dermed transportbransja, med operativ og overordna erfaring som vil klaffe godt til sin nye jobb i Veøy Møre AS, heiter det i pressemeldinga.

Lars Elling Bjåstad held fram som konsernsjef i selskapet som omtaler seg sjølv som eit av landets største privateigde transportselskap med nærare 400 lastebilar og 700 tilsette.

Veøy består av selskapa Veøy AS, Tangvik AS og Veøy Buss AS. Veøy har også eigarinteresser i Veøy Møre AS i Ålesund og Godsterminalen AS i Stavanger. Gjendem Transport AS, Øverland Transport og Renovasjon AS og Skeivoll Transport AS er innfusjonert i Veøy, går det fram av nettsida til selskapet.

Konsernet har avdelingar i Trondheim, Orkanger, Molde, Åndalsnes, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Oslo.

Sjølv om hovudkontoret i dag er på Sunnmøre, vart selskapet som namnet tilseier stifta i Romsdal. Starten var i 1930 då Veøy søkte om rutekonsesjon mellom Vistdal og Åndalsnes med korrespondanse vidare til Molde.