En svekket krone og utsikten til et dyrt lønnsoppgjør kan utsette det ventede rentekuttet fra Norges Bank. Det kan til og med bli renteheving, tror sjeføkonom.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache antydet ved forrige rentemøte at det første rentekuttet sannsynligvis kommer allerede i september.

Men i slutten av mars og gjennom påsken har kronen svekket seg, skriver Finansavisen.

– Nok en gang er kronekursen betydelig svakere enn ventet av Norges Bank, og det taler nettopp for at det første rentekuttet skyves mer ut i tid, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til avisen.

Han påpeker at rentebanen ikke indikerer et sikkert rentekutt før i desember.

– Og i verste fall, er det ikke utelukket at Norges Bank hever renten enda en gang, mener han.

– Dette er ikke tatt ut av løse lufta. I rentebanen har Norges Bank beholdt en liten opsjon for en heving i andre kvartal.

Han viser til at dollaren fortsatt er sterk, og at man først kan se for seg sterkere kronekurs når renten settes ned i USA.

Videre viser han til at Norges Bank la seg på anslag for rammen i lønnsoppgjøret på 4,9 prosent, mens partene i arbeidslivet venter 5,1 prosent.

– De tilbakemeldingene vi får fra arbeidslivet er at Norges Bank har lagt seg litt lavt. Og hvis vi får lønnsvekst på 5-tallet og svak krone på toppen, ligger det an til et utsatt rentekutt og, i verste fall, en heving, tror Hov.