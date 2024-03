Sandra Skrede Blakstad startet 1. mars hos Molde Klatresenter.

Sandra er pedagog og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. I Molde Klatresenter skal hun jobbe med å utvikle og kvalitetssikre barne- og ungdomssatsingen til Romsdal Tindegruppe.

- Barn og ungdom er et av våre store satsingsområder, og vi er stolte og glade for å ha Sandra med på laget. Med ansettelsen ønsker vi å styrke kompetansen rundt arbeid med barn og ungdom i hele organisasjonen og kunne gi et tilbud til enda flere enn i dag, opp Eivind Markussen, driftsleder i Romsdal Tindegruppe i en pressemelding.