Politihøgskolen har i år 22,5 prosent færre søkere enn i fjor. Årets antall søkere er det laveste siden 2009.

Til de 500 tilgjengelige studieplassene til Politihøgskolen er det 2893 søkere.

– Dette er en nedgang på 22,5 prosent siden fjoråret, noe som utgjør 842 søkere totalt. Politihøgskolen har ikke opplevd lavere søkertall siden høgskolen ble en del av Samordna opptak i 2009, skriver Politihøgskolen i en pressemelding.

Årets tall betyr en nedgang fra 7,5 søkere per studieplass i fjor til 5,8 i år.

– Selv om vi i år opplever nedgang i søkertall er det gledelig at det fortsatt er mange som har lyst til å bli politi. Det er flere forhold som påvirker søkerinteresse, men det har vært mye debatt og urolighet rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene, sier Thea Kvaal Dunker, som er fungerende leder av seksjon for opptak og rekruttering ved høgskolen.

Mange arbeidsledige

Urolighetene Kvaal Dunker sikter til er mangelen på jobber for ferdigutdannede politifolk.

Tall fra Politiets Fellesforbund viser at de i juni vil stå med nesten 900 arbeidsledige.

Fellesforbundets leder Unn Alma Skatvold har tidligere bedt om å fryse politiutdanningen i ett år.

– Jeg har ikke hjerte til å la 500 nye politistudenter starte på en utdanning hvor sjansen for jobb er så liten, sa Skatvold til TV 2.

Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug er ikke overrasket over nedgangen i søkertallene.

– At søkertallene til Politihøgskolen nå stuper, er en konsekvens av at Støre-regjeringen bygger ned politiet. Ingen bør være overrasket over dette all den tid hundrevis av nyutdannede politifolk som var ferdige med studiet i fjor, ikke får jobb som politi. Vi var godt rustet, men selvsagt vil man ikke utdanne seg til et yrke der det er vanskelig å få jobb, sier Listhaug til NTB

Oslo mest populært

Mange av dem som søker Politihøgskolen, har det som førstevalg.

Andelen førsteprioritetssøkere holder seg stabilt på 74 prosent av det totale antallet søkere, noe som betyr at tre av fire søkere fortsatt har politiutdanningen som sitt høyeste prioriterte studieønske.

Av de tre forskjellige høgskolene er det Oslo som er mest populær med 50 prosent av søkerne. 30 prosent har søkt seg til Stavern og 20 prosent til Bodø.

– Vi er ganske trygge på at det vil bli tatt opp et kull med godt kvalifiserte søkere til bachelorutdanningen også i år, sier Kvaal Dunker.