Juleshoppingen på nett øker også denne julen, til tross for dyrtid og renteøkninger. Samtidig mener nordmenn at de er blitt flinkere til å avsløre nettsvindel.

Både NHO og Virke har spådd at nordmenn vil handle for rundt 130 milliarder kroner i julen. Netthandelen vil øke med rundt 4 prosent fra i fjor, og totalt vil nordmenn handle for 25 milliarder kroner på nett i november og desember.

Ifølge en ny undersøkelse handler mange kun på anerkjente, norske nettsteder (21 prosent), mens 44 prosent svarer at de sjekker ut aktøren før de handler, og kun gjennomfører handelen hvis nettbutikken tilbyr en sikker betalingsløsning (33 prosent). 17 prosent er ikke bekymret for å bli svindlet, mens kun 2 prosent svarer at de ikke handler på nett av frykt for svindel.

Likevel oppgir hele 26 prosent av de spurte at de har blitt svindlet før. En annen nylig undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Sparebank 1, viste at så mange som 1,2 millioner nordmenn har blitt utsatt for nettsvindel.

NTB