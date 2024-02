– Arbeidsledigheten har ligget på rundt 3,5 prosent gjennom store deler av 2023, men etter en økning i løpet av de siste månedene var den i januar på 3,9 prosent. Om lag to tredeler av siste års økning i arbeidsledigheten har vært blant menn, sier seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, Tonje Køber, i SSB.

I hele 2023 var det en større økning i antallet sysselsatte enn i antallet arbeidsledige. Det vil si at ledighetsøkningen i stor grad kom av at det var flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken som leter etter jobb, og ikke av at det var flere som har mistet jobben de hadde.