Bil rullet rundt – to sendt til sjukehus

Klokka 23.50 tirsdag meldte politiet om et trafikkuhell i Fjord kommune på Sunnmøre. En bil hadde rullet rundt og de to som var i bilen ble sendt med av ambulanse til Ålesund sjukehus for sjekk.

Ifølge 110-sentralen skjedde ulykka på fylkesveg 63 ved Veiberg i Eidsdal.