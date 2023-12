Politiet i Molde rykket lørdag ut til et apotek i sentrum etter at ransalarmen hadde blitt utløst. Det viste seg imidlertid at situasjonen var helt udramatisk.

– Det var en feilutløst alarm. Det var ingen dramatikk på stedet. Det var heller ingen feiloppfattet situasjon som var årsaken til at alarmen ble utløst, sier operasjonsleder Tove Holst Dyrnes til Romsdals Budstikke.

Politiet la ut melding om hendelsen klokken 13.55.