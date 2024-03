Politiet mener at kvinnen og de to voksne barna som ble drept på Torpo i Ål, ble drept mens de sov.

Ifølge politiet er det ingen tegn til kamp i forbindelse med trippeldrapet. Politiet mener drapene skjedde natt til lørdag.

Det er gjort beslag av flere lovlige våpen, blant annet et skytevåpen, som knyttes til hendelsen.

Det var lørdag kveld at fire personer ble funnet døde i en bolig på Torpo i Ål. I tillegg til kvinnen og de to voksne barna som ble drept, mener politiet at faren til barna tok sitt eget liv.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen forteller at de avdøde ikke er formelt identifisert, men at det er folkeregistrert fire personer på adressen, og politiet har ingen grunn til å tro at det er andre enn familien som er folkeregistrert på adressen som er drept.