Kosttilskuddet NOW Niacin 500 mg trekkes fra markedet da innholdet av niacin fra nikotinsyre er langt over øvre sikre inntaksnivå.

Niacin (vitamin B3) finnes flere former, vanligst å benytte i kosttilskudd er nikotinamid og nikotinsyre. Selv om forbindelsene er nokså like, har de ulik effekt på kroppen, og derfor også ulike øvre tolerable inntaksnivåer satt av matmyndighetene i EU/EØS.

Øvre tolerable inntaksgrense for nikotinamid er 900 mg/dag (for voksne), mens øvre tolerable inntaksgrense for nikotinsyre er 10 mg/dag (for voksne).