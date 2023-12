Mandag sendte politiet, kommunen og flere andre tjenester i Ålesund ut et felles brev, hvor de advarte mot «svært farlige rusmidler» som var i omløp i Ålesund.

Det er snakk om stoffa Fentanyl og Nitazen.

– Dette er syntetiske morfinstoff som er mange ganger sterkere enn morfin/heroin, og som ved bruk i svært små mengder kan ha dødelig utgang, står det i brevet.

Eirik Valved, avsnittsleder for etterretning og forebygging ved Molde politistasjon, opplyser til Rbnett at de følger med, men at de ikke har noen bekreftede opplysninger om at dette er påvist her.

– Årvåkenhet i alle ledd mot flere type bekymringer innenfor rus er et godt råd, sier han.