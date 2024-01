Klokka 19.19 torsdag meldte politiet om et trafikkuhell på Fannefjordsvegen, en sideveg til E39 ved Hesthagen like øst for Årø i Molde. En bil har kjørt av vegen.

– Bilen ligger på siden. En mann i bilen. Ambulanse på stedet, han fremstår som uskadd. Det blir meldt om utfordrende kjøreforhold på stedet. De øvrige nødetatene er på veg til stedet, skriver politiet.

110-sentralen i fylket melder på X at brannvesenet i Molde rykket ut klokka 19.16.

– Mindre materielle skader. Sikrer skadestedet og tar seg av en mindre lekkasje, skriver de på X.

Ifølge vår fotograf på stedet ser det ut til at bilen har havnet i en hage. Den har også skadet en annen bil på sin ferd.