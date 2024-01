Helse Midt-Norge avvikler de private avtalene innen psykisk helsevern.

Det betyr at Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal har behov for å rekruttere rundt 25 psykologer, fagkonsulenter og leger.

I kjølvatnet av covid-pandemien opplevde foretak i hele Norge stor økning i henvisninger til psykisk helsevern.

I juni 2022 valgte Helse Midt-Norge å inngå avtaler med de private aktørene Medi 3 og Unicare Norge, der målet var å styrke det polikliniske tilbudet gjennom å øke kapasiteten og bidra til å redusere ventetider og fristbrudd. - Vi har fått beskjed om at Helse Midt-Norge avslutter disse avtalene 30. juni i år da de dessverre ikke har gitt ønsket effekt. Helse Møre og Romsdal vurderer at den beste løsningen for våre pasienter nå er å styrke våre egne tilbud i foretaket, uttaler klinikksjef Ståle Hoff i en pressemelding.

I tida framover vil Klinikk for psykisk helse og rus jobbe aktivt for å kunne rekruttere ansatte og øke kapasiteten for håndtere pasienter som i dag får sin oppfølging og behandling hos de private aktørene og HELFO.