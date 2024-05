En 19 år gammel mann leverte falske legeerklæringer til skolen for å unngå ugyldig fravær. Nå er han dømt for dokumentforfalskning og må betale bot.

Skolen oppdaget at legeerklæringene var falske, og 19-åringen ble anmeldt. Han er nå dømt for dokumentforfalskning i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Tenåringen sier at dokumentforfalskningen skjedde i en periode hvor han var veldig syk, og at det var krevende å få tak i fastlegen.

Boten ble redusert fra 10.000 til 8000 kroner fordi han tilsto, og fordi han ikke visste at det han gjorde var straffbart. Retten la også vekt på at han er ung og at omfanget var lite, med fire forfalskede legeerklæringer for totalt åtte fraværsdager.