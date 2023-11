Personvernet er ikke godt nok ivaretatt internt i Nav, mener arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Nå forlanger hun opprydning.

Tirsdag morgen ble det kjent at Datatilsynet gir Nav 20 millioner kroner i gebyr for brudd på personvernet. De har i en rapport avdekket i alt tolv lovbrudd i måten Nav har behandlet personvernopplysninger i sine interne datasystemer.

– Rapporten viser at personvern ikke er godt nok ivaretatt internt i Nav. Sånn skal det ikke være. Folk skal være sikre på at opplysningene deres behandles riktig, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Dette er en alvorlig sak, som må ryddes opp i. Jeg har blitt informert om at Nav er i gang med å forbedre flere av områdene Datatilsynet peker på, men jeg vil ha mer informasjon og følge dette tett. Derfor har jeg allerede avtalt å møte Nav før jul, hvor de skal redegjøre for hvordan de følger opp.

Nav-direktør Hans Christian Holte sier de er godt klar over områdene Datatilsynet har pekt på. Han sier at Nav tar saken på alvor, og at det skal jobbes med i tiden fremover.