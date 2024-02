Hadde fartskontroll midt på natta

Klokka 04 i natt meldte politiet om en fartskontroll på Gomalandet i Kristiansund. Resultatet ble to reaksjoner hvor høgeste fart var som ble målt var 61 km/t. Det er 50-sone der kontrollen ble gjennomført.

Seint tirsdag kveld sto politiet på Stette i Ålesund kommune. Resultatet her ble ni forenklede forelegg og et førerkortbeslag på grunn av for mange prikker fra tidligere. Høgeste hastighet målt til 73 km/t i 60-sona, opplyser politiet.

UP sto samtidig i Volda sentrum. Også her førte for mange prikker til beslag av førerkort og anmeldelse. Seks andre slapp unna med forenklet forelegg. Høgeste hastighet var 63 km/t i 50-sona.