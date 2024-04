Ifølge henne selv har Silje Slettfjerding gjort «alt» i motsatt rekkefølge. Mens vennene reiste fra Molde for å ta videre utdanning etter videregående, fikk den da 21 år gamle Silje to barn tett etter hverandre.

Deretter skjedde livet, som hun sier. Hun tok kurs i markedsføring, salg og regnskap og har hatt mange ulike jobber - fra sykehjem til butikk - og hun har studert på høgskolen.

Men, hun har alltid hatt en annen drøm; en drøm om å jobbe offshore, slik faren og farfaren gjorde. Den 1. mai er målet hun har jobbet så hardt for offisielt nådd; da starter hun endelig i fast jobb i det selskapet hun helst ønsket seg til.

Gjest i podkast: Silje Slettfjerding forteller at hun har jobbet målrettet de siste Foto: Bjørn Brunvoll

I en ny episode av Hør på henne forteller Silje om hva som fikk henne til å ta tak i livet sitt for tre år siden, hva som skulle til for å komme inn i offshore-bransjen og hvordan livet på borerigg er - som en av få kvinner i et mannsdominert miljø.

I dag har Silje fire barn og et spørsmål hun får ofte er:

– Hvordan kan du jobbe på borerigg, du som har fire barn?

Dét spørsmålet pleier hun å sende i retur til sine mannlige kolleger: Du har også barn. Hvordan kan du jobbe her?

For selv om man er lenge ute av gangen, har også offshore-yrkeslivet sine fordeler, sier Silje – som gjerne ser flere jenter inn i bransjen.