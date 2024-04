– Vi får beskjed om at det blir noe åpnet i restriksjonene, og at noen fly får lande nå. Det betyr at de har fått kontroll over luftrommet, men at det fremdeles vil være strenge restriksjoner, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB ved 8.40-tiden.