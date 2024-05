Ni personar kjempar for livet i sjøen. Nødanropet er sendt frå båten, men ingen kjem. No er det alvor. Så klarer Stian å ringe 113. Stian Instanes Mæhle (27) Foto: Staale Wattø

– Har du prøvt å få opp koden på ein klissvåt telefon? spør Stian Instanes Mæhle.

Våte fingrar og våt telefon er ille nok. Når du i tillegg ligg og kjempar for livet i 1,5 meter høge bølger, midt i ein kald fjord, og utan redningsvest, er det mykje verre.

Men Stian klarte å ringe. Han berga dermed ni personar i havsnaud. Eller som havarikommisjonen skriv i sin rapport:

Alle ni vart funne i live. Men berre så vidt. Stian hadde ein kroppstemperatur på 29 grader då han vart plukka opp av brannbåten «Charlie».

«Det skulle ikkje vere muleg å overleve så lenge i det kalde vatnet», konkluderer Havarikommisjonen.

Les tilsvaret frå Vard, Hovudredningssentralen, DSB, politiet, Sjøfartsdirektoratet og Kystradioen nederst i saka.

30. mai 2023

Det har gått snart eitt år sidan dramaet i Tomrefjorden, 30. mai 2023. Vard Langsten sin skyssbåt «Toja», også kjent som «Gullegget», tok inn vatn og sokk på under eitt minutt. Den var på veg frå kystvaktskipet «Bjørnøya» til verftet. Ni personar hamna i sjøen. Den eine utan redningsvest. Det var Stian Instanes Mæhle.

Foto: Staale Wattø Foto: Jan Erik Finsæther Foto: Maya Mejer, Forsvaret. Foto: Kristoffer Antonsen / Kvass foto Foto: VARD

Foto: Staale Wattø Foto: Jan Erik Finsæther Foto: Maya Mejer, Forsvaret. Foto: Kristoffer Antonsen / Kvass foto Foto: VARD

– Den var registrert for ti og vi var ni. Vi fekk beskjed om at alle skulle gå inn i båten sidan det var så hardt vêr. Det låg ein bunke med redningsvestar inne i styrehuset. Nokre tok dei på seg, og andre heldt vesten i handa, fortel Stian.

– Eg tok ikkje på meg vest, men gjekk ut frå at det var nok vestar til alle. Så gjekk vi innover. Båtføraren køyrde hardt, og det hoppa mykje i bølgene. Det høyrdest ut som propellane var over vatnet fleire gongar - det kunne vi høyre på turtalet til motoren. Vi måtte halde oss ganske godt faste inne i båten. Eg stod berre bak, og syntest i grunnen at det var artig.

Båten gjekk i oppløysing

Stian stod bakarst i styrehuset. Etter det han trur var seks-sju minutt såg han eit stort kvitt flak forsvinne bak båten. Litt etter kom eit mindre flak.

– Eg hugsar at eg tenkte: shit – eg håper det ikkje er frå vår båt. Men før eg får sukk for meg byrjar alarmen å gå i båten, og eine motoren streikar. Så ser eg at det fossar vatn inn i båten – bokstavleg tala. Og det gjekk veldig fort, seier han.

Vraket av «Toja» viser at deler av skroget losna. Foto: Frå Havarikommisjonens rapport

– Var det noko ekstra kraftig bølge, eller traff de noko?

– Nei det var jamt kraftige slag heile vegen. Det var berre bang! bang! bang! og 1,5 meter høge bølger. Så skroget vart nok knust av bølgene.

Før båtføraren hoppa i sjøen varsla han mayday via VHF-radioen. Dette vart fanga opp på Telenor Kystradio sin stasjon i Stavanger, Kystradio Sør.

Standard prosedyre er at naudmeldingar frå fartøy til sjøs, via VHF kanal 16, vert vidareformidla til Hovudredningssentralen (HRS), som er lokalisert vegg i vegg med Kystradio Sør.

Alarmen går

Klokka 18:20 gjekk alarmen ved HRS Sør-Norge, og Kystradioen ropte «mayday Toja» over naudkanalen.

– Kapteinen fekk ringt ut mayday, og så måtte alle få på seg vestar, fortel Stian.

– Vatnet kom kjempefort opp. Eg stod bakarst i styrehuset. Eg snudde meg og skulle opne døra bak, slik at me kom oss ut. Då eg snudde meg tilbake og skulle ha på meg redningsvest, så var det tomt for vestar.

– Eg spurde om det var fleire, men det vart sagt at det var tomt. Og då hadde eg ikkje tid til å leite etter fleire, for eg stod med vatn til knes og båten var på veg til å kantre. Det var ein skikkeleg kjip situasjon.

Alle hadde redningsvest på seg utanom eg.

– Men vi kom oss ut og hoppa i sjøen alle sammen, seier han.

«Toja» hadde ein redningsflåte på taket. Men den var stroppa fast, og forsvann ned i djupet saman med båten.

– Eg frykta ikkje for livet der og då. Vi rekna med at dei på kystvaktskipet hadde sett oss, og at dei ville kome og hente oss med ein gong. Så eg tenkte berre at det var kjipt å bli våt og miste alle tinga. Og eg er heldigvis flink til å symje.

– Det var midtfjords, men det var nokon som sa at vi skulle prøve å symje mot land. Vi kom vel til at det ikkje var vits å bruke kreftene på det. Vi måtte berre prøve å halde oss samla alle ni. Det var høge bølger, og vi dreiv vekk frå der båten gjekk ned, fortel Stian.

Namneforvirring

Etter ti minutts tid byrja uroa å melde seg for alvor mellom dei ni i havsnaud. Mob-båtane til Kystvakta kan sjøsetjast raskt, men det vart ikkje gjort. Og skipet låg i ro. Dei ni såg ingen reaksjon frå KV «Bjørnøya.»

– Tida gjekk og Kystvakta flytta seg ikkje. Og vi såg at ferja gjekk over fjorden som vanleg. Då skjøna eg at her skjer det ingenting. Og vi følte oss usynlege der vi låg, held Stian fram.

I Havarikommisjonens rapport kjem forklaringa på kvifor KV «Bjørnøya» ikkje reagerte: Både verftet og andre hadde kalla båten for «Gullegget». Og over kystradioen vart det varsla «mayday Toja».

Havarikommisjonen skriv:

Problem med vestane

Ikkje rart då at Stian Instanes Mæhle og dei andre byrja å lure på kvar hjelpa vart av. Stian låg i sjøen utan redningsvest. To andre hadde problem med sine vestar. Dette står det i Havarikommisjonens rapport:

Ein av dei som låg i sjøen var Magnus Skårbrevik frå Ålesund. Han hjalp til med å halde Stian oppe i vatnet – ein innsats han seiare fekk redningsmedalje for.

Magnus Skårbrevik (til høgre) vart heidra av Redningsselskapet for hjelpa han gav til Stian Instanes Mæhle. Foto: Jan Erik Finsæther

Stian fortel at han bestemte seg for å prøve å ringe inn naudmelding sjølv, og fekk hjelp av Skårbrevik:

– Det er surrealistisk å ligge slik. Då fann eg ut at eg berre måtte prøve å få gjort noko, for her skjer det ingenting. Eg klarte å fiske opp mobilen. Han Magnus (Skårbrevik) var bak meg, og heldt meg oppe.

– Eg tok fram mobilen, og sleit voldsomt med å få opp koden. Har du prøvt å få opp koden på ein våt telefon? Mobilen var klissvåt, den var i lomma mi. Heldigvis fungerte den. Eg kom inn og ringde 113.

Eg hugsar ikkje kva som vart sagt, men eg fekk gitt beskjed om at vi var ni i vatnet, at eg ikkje hadde redningsvest, og at dei måtte sende alle, for her står det om liv, og det hastar.

I Havarikommisjonens rapport står det at:

Årsaka er følgande: Båtføraren på «Toja» hadde fått varsla mayday, men han trykte ikkje inn den raude «distress»-knappen på VHF-en. Når denne knappen vert halden inne i nokre sekund vert ei automatisk naudmelding løyst ut, inkludert posisjonen den er sendt frå. Mayday vart altså sendt utan GPS-posisjon. Så i den første fasen av redningsaksjonen visste ikkje naudetatane nøyaktig kvar havariet skjedde.

Fekk nytt håp

Stian ringde naudnummeret 12 minutt etter at mayday-meldinga frå «Toja» vart fanga opp. Dermed vart GPS-posisjonen sendt automatisk til AMK-sentralen, og vidare til HRS, gjennom systemet Advance Mobile Location (AML).

Mobilen var til hjelp på anna vis også for den forkomne Stian Instanes Mæhle. Då han brukte mobilen kom også bakgrunnsbildet opp. Det er av sonen Jakob på tre år. Skulle han bli farlaus?

Kystvakta såg dei ikkje

Det byrja å røyne på:

– Eg hadde blitt gradvis meir bekymra, dess lenger tid det gjekk. Men etter at eg hadde ringt 113 så byrja kystvaktskipet å bevege på seg. Då tenkte eg at dei kjem og hentar oss. Då trur eg vi hadde blitt to grupper. For det var to som bestemte seg for å symje mot land. Dei såg me ikkje noko til, berre av og til nokre hovud i bølgene. Så byrja kystvaktskipet å gå. Då trudde vi at hjelpa kom. Dei var på veg mot Tomrefjorden. Vi veiva med alle armar, og ein av oss hadde ei lommelykt som lyste.

Vi skreik og ropte, men kystvaktskipet berre passerte oss roleg. Dei såg oss ikkje.

– Då var det igjen litt panikk. Så gjekk det ei god stund. Så kjem ambulansehelikopteret. Det flaug eigentleg rett over oss, mot Molde. Vi skreik og vinka med det me hadde, men det forsvann. Så kom det tilbake over oss ein gong til og vi brukte masse energi. For det var einaste håpet me hadde der og då. Men det såg oss ikkje no heller, fortel Stian.

Kommunikasjonssvikt ved HRS

Stian hadde ringt 113 klokka 18:32 . Dermed hadde AMK fått posisjonen, eller dei såkalla AML-koordinatane. Desse vart så delt med Hovudredningssentralen, via Nødnett. HRS plotta koordinatane inn i sitt kart klokka 18:37 . I naborommet sat Kystradio Sør, som kommuniserte på VHF kanal 16 med båtar og andre ressursar som var i nærleiken.

Men systemet er slik at AML-koordinatane, som HRS mottek, ikkje automatisk vert delt med Kystradioen, via Nødnett. I staden må denne viktige informasjonen overbringast munnleg, frå det eine romet til det andre, eller ved at Kystradioen sine folk går inn i HRS sine kart. Her svikta det den 30. mai i fjor.

Informasjon kom ikkje fram

Havarikommisjonen skriv:

Dette var årsaka til at KV «Bjørnøya» gjekk forbi dei ni havaristane, konkluderer Havarikommisjonen.

Foto: Kristoffer Antonsen, Kvass Foto

Det vert og peika på at kommunikasjonen mellom HRS og Luftambulansen var dårleg. Beskjedar gjekk berre ein veg: frå HRS til luftambulansen.

Kritisk for dei ni

Det gjekk 30 minutt. Så nokre minutt til. Tilstanden til dei som låg i sjøen var kritisk.

Stian fortel:

– Alle var veldig kvite i fjeset og sikkert redde. Det var ei kvinne der. Ho var ekstremt bleik. Og det var ekkelt med dei to andre som hadde forsvunne. Vi visste ikkje om dei levde. Eg kjente at det verkeleg byrja å knipe for meg. Når eg ikkje hadde vest måtte eg bruke mykje meir energi enn dei andre for å halde meg oppe.

Foto: Kristoffer Antonsen/Kvassfoto

Redda! Klokka 19:03 vart det meldt at fem av passasjerane var redda opp i brannbåten. Klokka 19:07 , ca 47 minutt etter ulykka, var alle passasjerane berga. «Charlie» hadde berga åtte. Den niande vart tatt opp av brannbåten «Solhav» frå Vestnes. Dei som vart vurdert som mest kritisk med tanke på nedkjøling vart frakta til land i ein ambulansebåt. Redningsmennene frå Molde brannvesen. Frå venstre: Innsatsleiar Stian Farstad, overflatereddar Kjetil Sæther, rormann Frank Eik, overflatereddar Steffen Holsbøvåg, utrykkningsleiar og skipper Odd Magne Opstad. I tillegg var overflatereddar Øystein Nerland med, men han var ikkje til stades då bildet vart tatt. Foto: Jon Børge Horneland/Molde brannvesen Havarikommisjonen skriv at «flere hadde svært lav kroppstemperatur, ned mot 30 grader, og under 30 grader.» Det siste var tilfelle for Stian Instanes Mæhle. Hans kroppstemperatur var 29 grader. Foto: privat Foto: Staale Wattø Foto: privat Foto: Staale Wattø Tilbake etter fire veker Stian fortel at han fekk god hjelp frå bedriftshelsetenesta, og han har hatt god støtte frå sjefane sine etter ulykka. Etter fire veker var han tilbake på jobb. – Det har gått overraskande greitt. Eg tenkjer på det som skjedde med jamne mellomrom. Men eg tør ikkje å tenkje på kva som hadde skjedd om telefonen ikkje hadde fungert, eller at dei ikkje hadde funne oss i tide, seier han. – I rapporten står det at telefonsamtalen mest sannsynleg var avgjerande. Kva tenkjer du om det?» – Det var tøft å lese det, men det var og…. Stian tar ein pause, og leitar etter orda: – Det var litt godt å sjå at eg faktisk gjorde ein forskjell her. Det er ingen som veit kva som hadde skjedd om eg ikkje hadde klart å ringe. Spørsmåla frå Stian Det er Sunnmørsposten som har bede Stian om å fortelje si historie. Bakgrunnen er at rapporten frå Havarikommisjonen nyleg er lagt fram. Her er det peika på fleire forhold som kunne vore gjort betre under redningsaksjonen, og manglar knytt til skyssbåten, som verftet eigde og hadde ansvaret for. Stian Instanes Mæhle seier han ikkje vil henge ut nokon i avisa, men han sit att med mange spørsmål: – Det er mange ting som kunne vore betre. Hadde båtføraren køyrt rolegare, så hadde kanskje ikkje dette skjedd. Men då hadde det skjedd seinare ein gong fordi båten hadde denne skaden. Hadde flåten på taket løyst seg ut hadde det blitt ein heilt annan situasjon. Då hadde dei sikkert sett oss før også. Og kvifor var det ikkje nok vestar? Kvifor fungerte ikkje alle vestane? Kvifor sende ikkje KV «Bjørnøya» ut mob-båten for å søke etter oss? Kvifor venta dei så lenge med å byrje å gå? Kvifor har ikkje ambulansehelikopteret varmesøkande kamera? Det er så mange andre ting som kunne vore betre. Men eg er berre glad eg er i live, seier han. Det tok nesten 47 minutt før dei vart redda. Det burde ikkje gått så lang tid, meiner Stian Instanes Mæhle: – Eg synest det er for lenge – det er klart eg synest det. Du føler deg hjelpelaus når du ligg uti der, og du føler du ikkje får hjelp. Det er flaks at alle ni lever.

Foto: privat

Foto: privat

Den 30. mai i fjor skulle Bjørn Amundsen avslutte sitt opphald på KV «Bjørnøya», som på dette tidspunktet formelt var «Bygg 911» frå Vard Langsten. Han og den andre skipssjefen skulle rekke eit fly, og var usikre på om «Bjørnøya» kom seg inn til Tomrefjord i tide. Difor ville dei sitte på med skyssbåten til verftet.

Den erfarne sjømannen har sjølv leia mange redningsaksjonar. No vart han ein av ni nødstilte under eit havari som kunne enda med ein stor tragedie.

– Snakk om sekund før det gjekk liv

Amundsen seier at den første verkeleg kritiske situasjonen oppstod då dei skulle prøve å kome seg ut av den vesle kabinen i skyssbåten «Toja», også kjend som «Gullegget».

Amundsen fortel:

– Det gjekk berre nokre sekund før det var fullt av vatn i båten, og det vart ein skikkeleg kamp om livet for å kome seg ut. Eg sat først på kanten av båten, så sakk hekken slik at det berre var baugen som stakk opp. Då ramla eg i sjøen og redningsvesten blåste seg opp.

Han roser båtføraren for å ta kommando då dei låg i sjøen:

– Vi hadde ikkje oversikt. Då gjer båtføraren ein fantastisk jobb, med å forsikre seg om at alle er der. Det var opptelling: ein, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte og ni! Og han ropar «Ja! Vi er alle saman!» Så vi var glade for at ingen gjekk ned med båten. Det kunne verkeleg ha skjedd.

Pustevanskar

I kaoset hadde ikkje Amundsen fått tilpassa redningsvesten skikkeleg. Ein av stroppane la seg over brystet og gjorde det vanskeleg å puste:

– Eg fekk ikkje fylle lungene skikkeleg. Med ei skrittstropp så kunne vi unngått dette. Eg låg der og kjempa for å få puste. Det var grusomt. Når du ramlar i vatnet får du ei hyperventilering, og du får vanskar med å puste. Så går det over til at alt blir kaldt – skikkeleg kaldt. Det er bølger på 1,5 meter som slår over ansiktet, og du får sjøvatn i augene.

Amundsen fortel at han prøvde å roe ned dei andre:

– Eg har jo vore på havet i heile yrkeskarrieren. Eg kjenner til korleis redningsaksjonar vert organisert, og eg har leia mange redningsaksjonar. Så eg veit at det tek litt tid å få koordinert, og å få styrkane ut og på plass. Det er ikkje gjort på sekundet. Så eg forsøkte å roe ned desse som eg låg saman med og sa: Slapp av, berre ta det med ro, ikkje bruk mykje energi. Ligg i ro eller så frys vi i hel.

Bjørn Amundsen miste bevisstheita rett før han var redda. Her er han på sjukehuset. Foto: privat

På slutten var det svært kritisk for Bjørn Amundsen:

– Du har ikkje kontroll på musklane i kroppen. Og du hakkar tenner som om dei skal knusast. Så ligg vi der og ventar og ventar. Så går skjelvinga over, og det blir berre kaldare og kaldare. Og det blir nesten behageleg å ligge der. Så ser du helikopteret som kjem. Og så kjem det ein gong til. Ein ambulansebåt gjekk forbi og KV «Bjørnøya» gjekk forbi. Og då blir det slik at du blir likegyldig. Og så miste eg bevisstheita, medan eg var i sjøen.

Kor lenge han var vekke veit han ikkje. Han vakna brått då brannbåten frå Molde kom.

– Då vaknar eg. Eg blir full av adrenalin, og eg skjønar at vi er berga. Då prøvde eg å klarte opp i brannbåten, i nettet dei har på sida. Eg tok tak med hender og føter, og brukte alle musklar, men eg trur berre eg klarte å løfte meg sånn cirka ein centimeter. Eg var heilt ferdig. Så eg sa at dei måtte rulle meg opp.

Bjørn Amundsen presiserer at det ikkje var Kystvakta sine folk som hadde ansvaret om bord på båten som seinare vart døypt til KV «Bjørnøya».

Han seier at han har lese rapporten frå havarikommisjonen og at han i all hovudsak kjenner seg att.

Foto: Tore Strøm/Kystvakta

– Er dette kritikk av båtførar?

– Det handlar meir om kompetanse. Vi i Kystvakta sit nok på ein annan kompetanse om å gå med små båtar i dårleg vêr. Vi gjer dette nesten dagleg. Så eg vil ikkje akkurat kritisere båtførar, men vil heller seie at eg ville fått sjøen inn på sida, og hatt litt rolegare fart. Og eg angrar på at eg ikkje bad han om å roe ned.

– Kva synest du om at verftet ikkje kjende til at dei hadde ansvar som rederi?

– Vi bør kunne forvente at dei følger reglane, og det er på sin plass med kritikk for at dei ikkje kjende til ansvaret sitt.

Skipssjefen på KV «Bjørnøya» meiner dei ni overlevde med svært små marginar. Og til liks med havarikommisjonen meiner han at telefonen til 113 frå Stian Instanes Mæhle var livsviktig:

– Den var avgjerande. Hadde ikkje den kome så hadde vi døydd. Det er eg heilt sikker på.

Sunnmørsposten har bede Vard, Hovudredningssentralen, DSB, politiet, Sjøfartsdirektoratet og Kystradioen om kommentarar til det som har kome fram etter havariet. Les svara her (klikk på bilda for å lese teksten):

Har du tips eller innspel til Sunnmørsposten? Kontakt oss på 95400400 eller tips@smp.no. Videotips kan sendast til hit.