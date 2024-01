Elektrifiseringa av samfunnet skjer så fort at kunnskap og regelverk ikkje heng med, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Dei inviterer derfor til konferanse om brannsikkerheit i elektriske batteri i Molde 29. februar.

Truleg er det den første i Noreg, skriv fylkeskommunen.

Forskarar skal dele kunnskap, Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) er på plass – og brannmannskap skal fortelje om erfaringar. Brannsjef Atle Josdal frå brannvesenet i Kvinnherad kjem for å dele erfaringar frå ein ferjebrann i 2019. Hendinga førte til fleire hasteråd frå Sjøfartsdirektoratet.

– Med aukande bruk av batteri, og nye bruksområde, aukar risikoen for brann. Men vi ser også at behovet for kunnskap er aukande, seier næringssjef Hilde Aspås i fylkeskommunen.

Dei vil auke bevisstgjeringa slik at ein kan redusere risikoen for brann.

Arrangementet er gratis, men det er sett ei grense på 80 deltakarar. Påmeldingsinformasjon ligg på fylkeskommunen sine nettsider.