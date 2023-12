Elektronikk topper listen over årets mest populære julegaver.

Statistisk sentralbyrå har sett på importen av ulike varer de siste månedene før jul, og favorittene forblir de samme som i fjor, opplyser de i en pressemelding.

Topp tre på nordmenns ønskeliste er hodetelefoner på førsteplass, etterfulgt av mobiltelefon og høyttalere.

Også spillkonsollene gjør et kjempebyks på importlista i år. I månedene før jul ble det importert spillkonsoller for 384 millioner kroner. Det er nesten en dobling fra fjoråret.

SSB opplyser også at populariteten til smartklokken daler. Siden 2021 har importen nesten halvert seg de tre siste månedene før jul.

– Det kan se ut som om færre har sporty nyttårsforsetter i år. Tidligere år har smartklokken vært høyt oppe på mange ønskelister, men i år ser vi altså en nedgang. Det samme gjelder for andre sporty gaver som ski, som har hatt en jevn nedgang over flere år, og for snowboard er nedgangen størst, sier Jan Olav Rørhus ved seksjon for utenrikshandel i SSB.

Importen av parfymer har derimot vært økende i år.

– Økningen er aller størst for parfymens litt rimeligere lillesøster, eau de toilette, opplyser SSB.