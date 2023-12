Den store temperaturendringen som er ventet til helgen, gir utslag i stor snøskredfare i Nord-Norge, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

Farevarselet som NVE har sendt ut torsdag, omfatter sørlige deler av Nordland med Svartisen og Helgeland samt Sunnmøre, og Indre Sunnfjord i Møre og Romsdal, og Indre Fjordane og Voss i Vestland fylke.

Det er spesielt på lørdag av skredfaren er størst i disse områdene.

Også de nordlige delene av Trøndelag, fra Trondheim og opp mot Helgeland, er berørt av varselet, som er av grad tre, det nest høyeste.

Det er det kommende mildværet med tilhørende mye nedbør som er bakgrunnen for varselet. Kombinasjonen sørger for stor fare for skredutløsning både naturlig og av skiløpere.

NVE oppfordrer alle som beveger seg i disse områdene om å unngå alt skredterreng på grunn av stor fare for flakskred som kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

Skredtypen kan både begrave og ta livet av mennesker som blir tatt av skredet.

NTB