– Årets påske startet rolig, men nå ser vi at vi er tilbake mot det som er normal mengde oppdrag og skader rundt omkring i landet, sier Tommy Eriksen i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Rundt 1200 personer er frivillige for Røde Kors i påsken. Disse er fordelt ved 150 vaktstasjoner rundt i landet. Mannskapene som er ute, rapporterer at folk er flinke til å kle seg etter været, og at de viser godt fjellvett når de er på turer til fots eller på ski.

– Vi ser at mange går kortere turer i år. Nå med skiftende vær mange steder ser vi dette som et tegn på at mange viser godt fjellvett og at de planlegger turene godt. Folk er godt forberedt, de er flinke til å ha med ryggsekk med ekstra bekledning og niste om været skulle skifte brått – som det ofte kan gjøre på fjellet, sier Eriksen.