SV kaller inn justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for å redegjøre i Stortinget om bruken av omvendt voldsalarm.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor regjeringen gir seg selv så god tid med et lovverk som nå er på plass, og som kan redde liv, sier Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson, til Aftenposten.

I desember vedtok Stortinget enstemmig å innføre nye regler som skal legge til rette for mer bruk av omvendt voldsalarm. Blant annet skal påtalemyndigheten selv kunne innvilge alarm, uten å måtte gå gjennom retten, slik som i dag.Ifølge NRK skal lovendringen etter planen tre i kraft 1. juli, men det er for sent, mener SV.

– Nå har vi hatt fem tragiske drapssaker den første uken i løpet av året. Da burde man skynde seg. Vi kaller Mehl til Stortinget for å utfordre henne på dette, og mener at disse reglene må komme på plass raskere, sier Unneland til Aftenposten. NRK har spurt Mehl om hvorfor endringen ikke skjer før 1. juli. – Nå skal vi jobbe så raskt som mulig. Endringen skal bli implementert i politiet, kriminalomsorgen og hos alle som er der ute og gjør jobben i praksis, sier hun.

NTB