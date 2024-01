Tirsdag klokka 12.19 melder politiet at de er på veg til et trafikkuhell på Fannestrandvegen i Molde. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra, med to biler og tre personer involvert.

Det er ifølge politiet ikke meldt om alvorlig personskade.

– Mye trafikk på stedet og vegen er per nå stengt, skriver politiet.

Saka oppdateres