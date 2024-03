– Ikke fare for spredning til bebyggelse. Ingen personskader. Brannvesenet og politiet rykker ut til stedet, skrev politiet i sin logg klokka 20.12.

110-sentralen meldte at mannskap fra Hustadvika brann og redning hadde rykket ut fra stasjonene både i Bud og Elnesvågen. Brannen ble meldt å være ved Bergsetvegen.

Klokka 20.34 meldte politiet at brannvesenet hadde slått ned ilden og hadde kontroll på stedet.

Operasjonsleder Linn Haugen ved 110-sentralen sier at brannen oppsto på grunn av et bål som kom ut av kontroll.

– Noen har tent opp et lite bål for å lage seg mat, så har ild spredd seg med vinden til terrenget, sier Haugen til Romsdals Budstikke.

Hun sier det ikke er forbudt å tenne bål på denne tida av året, men at vanlige forsiktighetsregler gjelder. Det er tørt i terrenget mange steder nå der snøen har smeltet.

– Brannen var i det som beskrives som et myrområde og det var ikke fare for at det skulle spre seg til bebyggelse, sier hun.