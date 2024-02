Kongens livlege sier kongens tilstand er i bedring på sykehuset i Malaysia. Kongen vil etter planen bli værende innlagt på sykehuset i Malaysia noen dager til.

– Hans Majestet Kongens livlege er på Langkawi og konstaterer at kongen er i bedring fra sin infeksjon. Kongen blir godt ivaretatt på sykehuset og får god behandling, skriver Slottet i en pressemelding.

De legger til at kongen vil bli værende på sykehuset i noen dager til.

– Det er ikke tatt noen beslutning med tanke på hjemreise. Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har tilbudt praktisk bistand i forbindelse med besøket, heter det videre.

Kronprinsparet gjorde ingen endringer i sitt program for onsdag, hvor de ankom Finse for å delta på et Røde Kors-kurs. Der møtte de pressen, og fortalte at de hadde snakket med kongeparet i Malaysia på telefon onsdag morgen.

– Vi syntes det virket som formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot. Livlegen hans har kommet til Malaysia og har fått dannet seg et første bilde. Tilbakemeldingen hans er tilsvarende som vårt inntrykk, sier kronprins Haakon til pressen.