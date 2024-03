Fredagstako eller fredagstaco? Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vi kan også skrive «fredagstako», ifølge Språkrådet. De vurderer nå en fornorsking av navnet på matretten som med årene har blitt så populær i Norge.

– Vi uttaler det allerede på en norsk måte og bør kunne skrive det på en norsk måte, sier avdelingsdirektør Daniel Ims i Språkrådet til TV 2.

Språkrådets fagråd har nå sendt et forslag på høring om å sidestille tako med taco, kava med cava og kampus med campus på høring.

Språkrådets direktør Åse Wetås presiserer overfor NTB at endringene kun er forslag fra fagrådet, og at det er langt fram til et eventuelt vedtak om at matretten skal skrives med k.

Ims sier til TV 2 at Språkrådet er forberedt på at det vil være delte meninger om forslagene. De færreste ønsker å gå tilbake til det utenlandske ordet når et norsk skrivemåte først er etablert, sier han og viser til ordet «chaffeur» som ble til norske «sjåfør».

Taco-giganten Santa Maria sier til TV 2 at de har liten tro på at folk kommer til å skrive taco med k. Daglig leder Stian Hvaal Møller viser til da Språkrådet for noen år siden foreslo å etablere skrivemåten «pøbb» i stedet for «pub», før forslaget ble forkastet.