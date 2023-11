Året 2022 ble et mørkt år for trafikksikkerheten med 116 drepte på norske veier. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover styrket innsats framover.

I fjor ble 116 mennesker drept i 105 ulykker på norske veier, og Nygård mener at også ulykkesutviklingen i 2023 er svært bekymringsfull.

– Trafikksikkerhet krever langsiktig og kontinuerlig arbeid, og fremover er vi nødt til å styrke innsatsen, sier samferdselsministeren.

Fredag legger Statens vegvesen fram rapporten «Dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 2022». Et av funnene i rapporten er at årsakene til trafikkulykkene er sammensatte.

Sammensatte årsaksforhold

– Det er alltid flere faktorer som medvirker til at ulykker skjer og hvor alvorlig utfallet blir, men vi ser dessverre at den største utfordringen er trafikantenes atferd. Fart, rus, uoppmerksomhet og risikoatferd er gjengangere som årsaker til trafikkulykker, slår han fast.

– Det er derfor viktig at vi fortsetter den langsiktige og kunnskapsbaserte innsatsen på trafikksikkerhet, og at vi øker sjåførenes bevissthet om konsekvensene av uoppmerksomhet og risikoatferd, sier Nygård.

Hovedtrekkene fra 2022 viser at ulykkesbildet følger trendene fra tidligere år, og at det er møteulykker og utforkjøringsulykker, manglende førerdyktighet, fart og rus som er de dominerende faktorene.

Flere trekk som skiller seg ut

Rapporten viser imidlertid også enkelte trekk som skiller seg ut i 2022, som for eksempel at det var flere eldre som omkom i trafikken, at det var mange ulykker med flere enn én drept, og at mange av dødsulykkene skjedde på lavtrafikkerte veier.

Også forhold som selve veien og veimiljøet, feil og mangler ved kjøretøy, samt ytre forhold, som for eksempel vanskelige vær- og føreforhold, spiller inn.

– Det er viktig å videreføre innsatsen på alle områder. Vi må spesielt fortsette å bygge sikre veier og holde god standard på drift og vedlikehold, gjennomføre målrettet og effektiv kontrollinnsats og ha høy oppmerksomhet på føreropplæring og atferd i trafikken, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 og 2023 viser at det er helt avgjørende at vi holder oppmerksomheten rettet mot dette. Vi har ingen å miste, sier Nygård.