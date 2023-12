Torsdag kveld skriver politiet på X at de har kontrollert et kjøretøy ved Mordalsvågen. Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.

– Fremstilles for blodprøve, og sak opprettes, skriver politiet.

I samme tidsrom melder de at Utrykningspolitiet (UP) har gjennomført promillekontroll på fylkesveg 64 i Elnesvågen.

– 115 kontrollerte, ingen reaksjoner, skriver de.