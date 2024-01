Stine Mari Skeide blir kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt, skriver distriktet i ei pressemelding.

Skeide har tidligere jobba med kommunikasjon for blant annet Kystverket og i Lånekassen. Hun er utdanna journalist og har en mastergrad i dokumenter og journalistikk fra Høgskulen i Volda, i tillegg til å ha studert medieproduksjon og musikkteknologi.

– Jeg ser fram til å ta i bruk bakgrunnen min som journalist, i tillegg til erfaringa jeg har med intern og ekstern innholdsproduksjon fra tidligere kommunikasjonsjobber. Jeg brenner for klarspråk, og ser fram til å jobbe sammen med resten av kommunikasjonsstaben for å sikre at innbyggerne i Møre og Romsdal får den informasjonen de trenger, sier Skeide i pressemeldinga.

Kommunikasjonsdirektør Iselin Nevstad Øvrelid sier at Skeides bakgrunn som både journalist og kommunikasjonsrådgiver vil være god å ha med seg.