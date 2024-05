Økokrim har tiltalt to rumenske menn for å ha svindlet over 400 nordmenn. Mennene skal ha sendt ut sms-er der de utga seg for å være fra Statens vegvesen.

Økokrim mener mennene står bak en stor svindelsak hvor 423 nordmenn er blitt bedratt.

– Ved hjelp av utspekulerte metoder forsøkte gjerningspersonene å tappe uvitende ofre for mer enn 10 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Økokrim.

Etterforskningen startet i januar i fjor etter en anmeldelse fra Statens vegvesen. De tiltalte utga seg blant annet for å være fra Vegvesenet for å lure nordmenn til å oppgi innloggingsdetaljene til BankID.

Høsten 2023 gikk rumenske myndigheter til aksjon i Romania, hvor 40 rumenske politifolk deltok i en koordinert aksjon. Mannskap fra Økokrim var også på plass og de to rumenske mennene ble pågrepet.