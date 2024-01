Styreleder Marit Haugen, konsernsjef Ann-Beth Freuchen og konserndirektør Johnny Ødegård er Tines delegasjon som skal møte matminister Geir Pollestad tirsdag.

Trioen skal forsøke å forklare for landbruks- og matministeren hvordan det har gått galt i produksjonen, slik at det er problemer med å levere nok melk til norske forbrukere.

Tine har også fått kraftig kritikk fra Q-meieriene for at de ikke opplyste tidsnok om at de ikke kunne levere nok melk, slik at Q-meieriene kunne trappe opp sin produksjon.

– Det finnes melk, og det finnes egg, men jeg er lite fornøyd med situasjonen. Tine har ikke gjort jobben sin godt nok, sa Pollestad til NTB mandag kveld.

Møtet klokka 11.30 følges av et annet møte med Nortura klokka 16. Der Tine er markedsregulator for melk, er Nortura det samme for egg, som også er mangelvare i øyeblikket.

Fra Nortura møter styreleder Jan Erik Fløtre, konsernsjef Anne Marit Panengstuen, konserndirektør Kjell Rakkenes og direktør for totalmarkedet, Ole Nikolai Skulberg.