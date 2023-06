Tøndergaard: Herluf og Hilde Grüner kjøpte eiendommen Tøndergaard i 1994. Herluf vokste opp i det freda huset. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Oase med hjerte på Tøndergaard

Det vokser og gror i hagen ved det freda huset til Hilde og Herluf Grüner. Og midt på plena: et stort hjerte av prestekrager, til ære for Hildes mormor - og til glede for biene.