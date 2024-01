Tannlegene Ragnhild Senneset Rindarøy, Marit Sivertsen og Ingvild Viken har gått sammen og startet Sjøfronten Tannklinikk.

Lokalene er lokaler i 3 etg. på østsiden av Moldetorget.

- Vi har lenge hatt et ønske om å utvikle en moderne tannklinikk med et større fagmiljø. Og nå har det endelig blitt en realitet, opplyser tannlegene i en pressemelding.

Alle tre har mange års erfaring både fra offentlig og privat tannlegevirksomhet.

De opplyser at trenden er at flere klinikker blir en del av store kjeder.

- Vi ønsker i stedet å være en uavhengig tannklinikk der all oppmerksomhet rettes mot å ta godt vare på pasientenes tannhelse. Vi ønsker at pasientene våre skal ha en god og direkte relasjon til tannlegen og vite at de blir fulgt godt opp, sier de.