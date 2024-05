Over 5500 personer får etterbetalt foreldrepenger eller erstatning etter at en juridisk feiltolkning førte til at de i perioden 2019–2022 ble fratatt foreldrepenger.

I tillegg har et uvisst antall rammede fra perioden 2007 til 2019 også krav på penger. Nav ber disse ta kontakt, skriver Altinget.

Høyesterett slo i desember i fjor at Nav ikke hadde ikke lov til å frata foreldrepenger til en nybakt far som søkte etter fristen. Dette får nå konsekvenser for tusenvis av andre – og Nav skal nå behandle søknader fra en rekke foreldre på nytt.

– Vi kan finne saker fra og med januar 2019, men kan du være berørt og saken din er fra perioden mellom 2007–2019 ber vi om at du tar kontakt med oss, skriver Nav på sine nettsider.

Sakene vil bli behandlet på nytt de neste månedene. Hvor store summer de vil få, avhenger blant annet av hvor mange dager de har tapt og hva de tjener.

En gjennomgang viser at om lag 50 prosent har tapt ti stønadsdager eller mindre, mens i underkant av 10 prosent har tapt 50 dager eller mer.

– Med utgangspunkt i tallene vi har for 2019 til 2022, har vi anslått merutgiftene på stønadsbudsjettet til om lag 89 millioner. Dette er tall for hele perioden, fra 2007 til 2021. Disse tallene er imidlertid svært usikre, sier ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli til Altinget.

