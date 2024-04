Føreren av en russebuss i Ålesund har fått førerkortet sitt beslaglagt etter at bussen ble stoppet med over 70 personer inni.

– Bussen var registrert for 30 personer, men politiet på stedet telte at over 70 personer var om bord i bussen under kjøring, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.