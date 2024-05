En orangutang i Indonesia kan ha leget et sår i ansiktet ved hjelp av en plante kjent for sin medisinske virkning mot betennelser, mener forskere.

Sumatra-orangutangen ved navn Rakus holder til i nasjonalparken Gunung Leuser National Park.

Ifølge forskerne kan det se ut som den tygget blader fra en plante kjent i Sørøst-Asia for egenskaper til å motvirke smerte og betennelse. Den påførte deretter saften fra planten på et sår på det høyre kinnet. Orangutangen virket deretter til å bruke den tyggede planten til å dekke området.

Dette er det siste i rekken av eksempler på at noen dyr forsøker å kurere sine egne onder med remedier funnet i naturen, heter det i en ny artikkel i Scientific Reports.

– Dette er første gang vi har sett et vilt dyr bruke en ganske kraftfull medisinsk plante direkte på et sår, sier medforfatter Isabelle Laumer, som er biolog ved Max Planck Institute of Animal Behavior i den tyske byen Konstanz.

Bildene tatt av orangutangen i 2002 viser at et sår i ansiktet hadde lukket seg på under én måned.