På hjemmesidene sine , skriver de at klubben skal ha aktivitet to dager/kvelder i måneden, men det må være mulighet for noen ekstra dager med aktivitet gjennom året. Lokalene må ha plass til cirka 100 personer.

Kommunen opplyser at de ønsker å starte opp tilbudet rundt skolestart til høsten. Og de ønsker å kunne tilpasse lokalet «slik at det kan skapes et spennende ungdomsmiljø». De vil gjerne også ha mulighet for å lage og servere enkel mat, opplyser de.