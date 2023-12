Analytikere venter at norske strømpriser vil etablere seg på et høyere nivå enn hva vi er vant med, og at de høye prisene vil vedvare i lang tid.

– Vi kommer nok ikke tilbake til der vi var før med det første, med priser på 30–40 øre kilowattimen (kWh). Dette er fordi vi er tettere koblet til Europa enn før, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics til E24.

I Sør-Norge har strømprisen i november ligget på over én krone/kWh tre år på rad. Før 2021 var novemberprisene vanligvis langt under halvparten av det. Botnen tror det kan ta lang tid før det blir så billig igjen.

– Vinterprisene i Sør-Norge vil nok seile ned under én krone/kWh om tre års tid, men bare så vidt under, sier han.

Sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena er enig. Han tror ikke prisene kommer tilbake til nivåene man så før 2021.

– Sånn som verden ser ut nå skal man ikke forvente at prisene i Sør-Norge skal tilbake til gammel normal. Da må det en eller annen ytre hendelse til som endrer markedets forventninger.

Han spår at strømmen vil koste rundt 70–95 øre/kWh i 2024 og 2025, og mellom 70–80 øre/kWh i 2026 og 2027.