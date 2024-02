Nettselskapet Elinett skriver i en oppdatering torsdag morgen at det nå er 20 kunder som fortsatt er uten strøm etter uværet «Ingunn».

«Etter en natt med flere mindre feil er det nå kun ca. 20 kunder på transformatorkrets Vestastrand på Sekken som har har problemer med strømforsyningen. Usikkert hva problemet er, men montører er på plass og feilsøker», skriver Elinett.

Onsdag kveld ble det meldt om flere strømbrudd, blant annet på Gossen der 444 kunder var rammet og i Hjelset-området der 128 husstander mistet strømmen. De fleste fikk strømmen tilbake etter kort tid.

I Syltevorpa i Hustadvika var 16 kunder strømløse like før midnatt onsdag. Her var ytterligere 96 kunder uten strøm under feilrettingen, opplyser Elinett.

I Molde og Gjemnes var 1.890 kunder uten strøm, men dette varte bare i ett tid før feilen var rettet.