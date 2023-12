Nødetatene har rykket ut til brann i et bolighus på Sandsøya i Sande kommune i Møre og Romsdal.

Det er opplyser operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Ifølge Dagbladet er det full overtenning i huset. Det er ukjent om det befinner seg noen personer inne i huset, opplyser Tommy Ås i Møre og Romsdal brannvesen til avisen.

SISTE: Politiet i Møre og Romsdal melder på X (tidligere Twitter) klokka 14.45 at det er en person det ikke er gjort rede for i forbindelse med brannen. Det skal være kontroll på brannen og ikke fare for spredning.