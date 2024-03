Statens vegvesen gjennomførte trafikkontroll på Bergsøy kontrollstasjon mellom klokka 16 og 22 torsdag. «Det ble avdekket forhold som ikke er hverdagslig i en kontroll», skriver Statens vegvesen i en pressemelding etter kontrollen.

En lastebil som kom kjørende fra en helt fersk EU kontroll med godkjent EU, men sjåføren manglet yrkessjåførkompetanse og brukte ikke fartsskriveren for å registrere kjøre og-hviletid. Statens vegvesen opplyser at han vil bli anmeldt for begge forhold.

- Vi valgte å ta en stikkprøve av EU-kontrollen fordi det lak olje fra motoren. I tillegg var ett dekk punktert, rattet var ikke i orden og heller ikke et sidehinder. I slike saker varsler vi internt til de som har tilsyn med verksteder, opplyses det.

En utenlandsk fører med opprinnelse fra et land utenfor EU, men med bopel i Norge, og som kjørte for et norsk foretak, hadde ikke nødvendig formell yrkessjåførkompetanse. Foretaket er underrettet og fører vil bli anmeldt for forholdet. Inntil yrkessjåførkompetansen er på plass kan ikke han kjøre for et norsk foretak.

Statens vegvesen skriver at fiskeavrenning er et tilbakevendende problem. En transport fikk bruksforbud inntil det sluttet å renne. I tillegg melder vegvesenet at det var noen mindre avvik som manglende vognkort, mindre alvorlige brudd på kjøre og-hviletid og noen tekniske mangler med krav til utbedring.