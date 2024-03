Matbutikkene skulle gjerne fått inn mer egg enn de gjør. Nortura har satt inn flere tiltak, men advarer mot hamstring.

Eggmangelen har pågått siden i fjor sommer, og misnøyen blant både dagligvarekjedene og underleverandører er blitt stadig større. Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier til Bergensavisen at de får levert egg hver dag.

– Det er ikke slik at det kommer til å bli helt tomt, men det er generelt for lite egg i markedet til å dekke den store etterspørselen, slik at vi frykter at det i korte perioder kan bli utsolgt for noen varianter, forteller han.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson i Nortura er det er første gang på 15 år de har underskudd på egg.

– Vi har satt inn flere tiltak. Blant annet så importerer vi mer egg til industrien slik at norske egg kan gå ut til dagligvarehandelen og storkjøkken, sier hun til BA.

I tillegg skal hønene produsere noen uker lenger før de «pensjoneres». Hun forteller at slik situasjonen ser ut nå vil Norturas leveranser av egg inn mot påsken 2024 være på nivå med i fjor.

– Med tilstrekkelig import og andre tiltak på plass kan vi sikre at alle de norske eggene blir tilgjengelig i dagligvaremarkedet til påske.

Samtidig kommer hun med en klar advarsel.

– Dette forutsetter at folk ikke begynner å hamstre, da kan situasjonen bli en annen.