KS er skuffet over regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) og mener de nedprioriterer hverdagsveiene.

– Vi er skuffet over regjeringen som sier de vil ta vare på det vi har, men som likevel ikke satser på fylkesveiene i ny Nasjonal transportplan (NTP), sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen foreslår 16 milliarder kroner ekstra til drift og vedlikehold av fylkesveiene de neste seks årene, men KS mener dette ikke er nok til å stoppe forfallet.

– Vi ønsker å snu utviklingen og bedre standarden og da trenger vi et skikkelig løft. Et minstekrav er at fylkeskommunene faktisk får mulighet til å redusere vedlikeholdsetterslepet, og ikke bare forsinke veksten i dette. Vi trenger også å øke innsatsen for å sikre trafikantene mot ras langs veiene. Det tilsier minst en dobling av regjeringens satsing, sier Helgesen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er ikke enig i KS’ påstand om at regjeringen nedprioriterer hverdagsveiene.

– Heller tvert imot. Vi prioriterer 65 milliarder kroner innenfor NTP-rammen til fylkesveiene våre gjennom planperioden, og en gjennomsnittlig økning på en milliard per år i første seksårsperiode, noe jeg mener viser et stort engasjement for å styrke hverdagsveiene i ny Nasjonal transportplan, sier han.