Like før klokka 12.30 lørdag melder Elinett om et stort strømbrudd på Otrøya. Hele øya var uten strøm fra klokka 11.03 lørdag. Årsaken til strømbruddet var trefall på ei høyspentlinje i forbindelse med skogsarbeid.

«Vi er både overrasket og skuffet over at enkelte utsetter seg selv og andre for stor risiko og et betydelig personlig erstatningsansvar ved trefelling som forårsaker strømbrudd. Kontakt oss om du er det minste i tvil før du begynner med trefelling nær våre linjer!»