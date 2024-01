Norske husholdninger hadde i snitt en strømregning på mellom 2400 og 2800 kroner i desember, ifølge Fornybar Norge. Strømstøtten var på mellom 400 og 500 kroner.

– Over hele Norge vil husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm i disse dager få strømregninger for desember som er 10–20 prosent høyere enn den de fikk i november. Økningen skyldes at temperaturene falt, og det gjorde at folk brukte mer strøm til oppvarming, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Fornybar Norges strømprisindeks for desember viser at kunder i Nord-Norge (NO4) hadde den laveste strømregningen i desember med 2380 kroner i snitt.

Mest betalte kundene på Østlandet (NO1), der strømregningen i snitt var på 2849 kroner.

For de andre delene av landet var regningen som følger:

* Midtre del av Vestlandet (NO5): 2783 kroner

* Sørlandet og Sørvestlandet (NO2): 2761 kroner

* Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3): 2694 kroner

Prisindeksen beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellige priser og forskjellig forbruk i de ulike delene av landet.

Mellom 400 og 531 kroner i strømstøtte

Nord-Norge hadde høyest strømforbruk med 2424 kWh i snitt i desember, men likevel altså den laveste regningen. Lavest strømforbruk hadde nordre del av Vestlandet og Midt-Norge med 1743 kWh.

I desember kostet strømmen i Sør-Norge litt over 90 øre/kWh, mens i Midt-Norge var spotprisen rundt 80 øre/kWh og i Nord-Norge cirka 70 øre/kWh.

Strømstøtten var på mellom 400 kroner (NO3) og 531 kroner (NO1) i snitt. Ordningen dekker 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kWh (uten moms).