Politiet har stoppet bilførere flere steder i fylket torsdag ettermiddag.

I Kristiansund hadde UP promillekontroll ved Nordsundet. Her ble 45 førere kontrollert. – En mann i 40 årene blir anmeldt for promillekjøring, skriver politiet i sin logg.

På Åse i Ålesund stoppet politiet en mann i 60-åra som ikke hadde gyldig førerkort. Han blir anmeldt for dette, skriver politiet.

Politiet har også avskiltet en bil på Moa i Ålesund. Årsaken var at bilen ikke hadde vært på EU-kontroll.