En mann i 20-åra anmeldes for vold mot politiet i Ålesund natt til søndag, og for ikke å ha oppgitt personalia. Mannen er også bortvist fra Ålesund sentrum frem til søndag klokken 08.00.

Det melder politiet på loggen.

I Kristiansund oppretter politiet sak på ordensforstyrrelse på to menn i 30-åra i forbindelse med et slagsmål ved et utested i sentrum. De to ble bortvist fra Kristiansund frem til søndag klokken 08.00.

Ei kvinne i 20-åra fra Ålesund ble bortvist fra Moa frem til søndag klokken 08.00 etter å ha brutt gjentatte pålegg fra vektere ved et utested.

Også ei kvinne i 20-åra fra Vestnes kommune ble bortvist fra et utested på Moa frem til søndag morgen.

En mann i 20-åra i Ålesund ble tatt til arresten for ikke å ha etterkommet politiets pålegg, samt urinering på offentlig sted.